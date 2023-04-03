Игроки «ПСЖ» меньше выкладываются на тренировках после вылета из Лиги чемпионов

Сегодня, 22:10
Футболисты «ПСЖ» перестали выкладываться на тренировках после вылета из Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.
По информации источника, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье организовал собрание с игроками после вылета парижан от «Баварии» (0:1; 0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов, на котором постарался убедить команду в необходимости успешного завершения сезона, но реакции от них не последовало. Многие футболисты парижан, напротив, перестали выкладываться на тренировках.
После 29 туров «ПСЖ» с 66 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1, опережая «Ланс» и «Марсель» на 6 баллов. В последнем матче команда Гальтье на своем поле уступила «Лиону» (0:1).