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Сегодня, 22:10

Игроки «ПСЖ» меньше выкладываются на тренировках после вылета из Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футболисты «ПСЖ» перестали выкладываться на тренировках после вылета из Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.

По информации источника, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье организовал собрание с игроками после вылета парижан от «Баварии» (0:1; 0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов, на котором постарался убедить команду в необходимости успешного завершения сезона, но реакции от них не последовало. Многие футболисты парижан, напротив, перестали выкладываться на тренировках.

После 29 туров «ПСЖ» с 66 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1, опережая «Ланс» и «Марсель» на 6 баллов. В последнем матче команда Гальтье на своем поле уступила «Лиону» (0:1).

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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