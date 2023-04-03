Игроки «ПСЖ» меньше выкладываются на тренировках после вылета из Лиги чемпионов

Футболисты «ПСЖ» перестали выкладываться на тренировках после вылета из Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.

По информации источника, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье организовал собрание с игроками после вылета парижан от «Баварии» (0:1; 0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов, на котором постарался убедить команду в необходимости успешного завершения сезона, но реакции от них не последовало. Многие футболисты парижан, напротив, перестали выкладываться на тренировках.

После 29 туров «ПСЖ» с 66 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1, опережая «Ланс» и «Марсель» на 6 баллов. В последнем матче команда Гальтье на своем поле уступила «Лиону» (0:1).