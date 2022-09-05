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Франция

5 сентября, 08:47

Икарди подпишет контракт с «Галатасараем» на этой неделе

Анна Горшкова
Корреспондент

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди все еще может перейти в клуб из Турции.

Как сообщает газета Fanatik, «Галатасарай» достиг соглашения о переходе 29-летнего игрока на правах аренды. Трансфер аргентинца в турецкий клуб должен быть официально оформлен в среду.

По данным СМИ, «ПСЖ» будет оплачивать большую часть зарплаты Икарди.

Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

Нападающий перешел в «ПСЖ» из «Интера» в 2019 году на правах аренды, а через год был приобретен на постоянной основе за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.fanatik.com.tr/galatasarayda-mauro-icardi-imzaya-geliyor-2299638
Мауро Икарди
Футбол
ФК Галатасарай
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