Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:27

Икарди заявил о желании остаться в «Галатасарае»

Виктория Кравченко
Икарди.
Фото ФК «Галатасарай»
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», рассказал о желании продолжить играть в турецком клубе.

«Хочу остаться в Стамбуле. В «ПСЖ» я играл с лучшими футболистами мира, но ничего не слышал о себе. Здесь мне гораздо лучше», — цитирует Икарди TNT Sports Argentina.

Соглашение футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Икарди провел за «Галатасарай» 17 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Мауро Икарди
ФК Галатасарай
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи посетил утреннюю тренировку команды

Гальтье рассказал о небольшой травме Мбаппе