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Абаев: «Шансы Сафонова стать основным вратарем после ошибок Доннаруммы в Лиге чемпионов повышаются»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев считает, что шансы россиянина Матвея Сафонова занять место основного голкипера «ПСЖ» возрастают.

«Шансы Сафонова стать основным вратарем после ошибок Доннаруммы в Лиге чемпионов повышаются, конечно. Не знаю, как точно поступит «ПСЖ» в данном случае, но странно такого вратаря за ошибки в одном матче отправлять в запас. Отправят или нет — вопрос.

Матвей вполне уверенно играет. Но маловероятно, что такая фигура, как Доннарумма, отправится в запас. Хотя всякое может быть. Шансы у Матвея чуть-чуть повышаются, все правильно. Надо на дистанции доказывать», — цитирует «РБ Спорт» Абаева.

 
Матвей Сафонов. Энрике недоволен Доннаруммой и даст еще один шанс Сафонову. Но это не значит, что Матвей станет основным
Источник: «РБ Спорт»
Илья Абаев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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