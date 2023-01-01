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Сегодня, 22:30

Инициатором приглашения Ловрена в «Лион» выступил главный тренер команды Блан

Иван Шитик
Корреспондент
Деян Ловрен.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен перейдет в «Лион». Инициатором приглашения 33-летнего хорвата выступил главный тренер французской команды Лоран Блан, сообщает Calciomercato.

По данным L'Equipe, стороны уже согласовали сделку. Клуб из Санкт-Петербурга получит за защитника 2 миллиона евро.

Ловрен, который уже выступал за «Лион» с 2010 по 2013 год, подпишет контракт с французским клубом на два сезона.

Лоран Блан стал главным тренером «Лиона» по ходу нынешнего сезона, сменив в начале октября на этом посту Петера Боса.

Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
Лоран Блан
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