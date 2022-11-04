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Сегодня, 14:28

«Интер Майами» летом готов предложить контракт Серхио Рамосу

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в Северной Америке, сообщает Todofichajes.

У 36-летнего испанца появился вариант в МЛС. Заинтересованность в трансфере Рамоса проявляет «Интер Майами», совладельцем которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Клуб из Флориды готов подписать звездного футболиста в летнее трансферное окно.

Срок действующего контракта футболиста с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше лиги 1 испанец сыграл 11 матчей, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

Серхио Рамос
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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