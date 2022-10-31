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Сегодня, 18:01

«Интер Майами» рассчитывает переманить летом Месси

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Соцсети
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Американский клуб «Интер Майами» все больше уверен в своих шансах заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, пишет инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

Пока стороны не договорились пол условиям контракта, но в американском клубе рассчитывают сделать это до конца календарного года.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 12 голов и сделал 13 результативных передач в 17 матчах за парижан во всех турнирах. Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2023 года, однако в сделке прописана опция продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2000 года до лета 2021 года.

Лионель Месси
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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