«Интер Майами» рассчитывает переманить летом Месси

Американский клуб «Интер Майами» все больше уверен в своих шансах заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, пишет инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

Пока стороны не договорились пол условиям контракта, но в американском клубе рассчитывают сделать это до конца календарного года.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 12 голов и сделал 13 результативных передач в 17 матчах за парижан во всех турнирах. Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2023 года, однако в сделке прописана опция продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2000 года до лета 2021 года.