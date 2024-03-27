Роднина — о минуте молчания на матче Франция — Чили: «Задача спорта — объединять людей, а не разделять»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на проведение сборной Франции минуты молчания перед товарищеским матчем с национальной командой Чили в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

«Это всегда была основная задача спорта — объединять, а не разъединять людей. Если горе, то горе у всех. Если победы, то победы», — сказала Роднина «СЭ».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.