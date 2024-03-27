27 марта, 12:10
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на проведение сборной Франции минуты молчания перед товарищеским матчем с национальной командой Чили в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
«Это всегда была основная задача спорта — объединять, а не разъединять людей. Если горе, то горе у всех. Если победы, то победы», — сказала Роднина «СЭ».
22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.