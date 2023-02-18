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Сегодня, 08:35

Исмаили и Унас не сыграют против «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека рассказал, кто не сможет сыграть против «ПСЖ» в 24-м туре чемпионата Франции.

Как сообщает L'Equipe, тренер сообщил, что в Париж не отправятся нападающие Адам Унас, травмировавший четырехглавую мышцу в матче с «Труа» 8 января (2:0), Исмаили, получивший травму бедра в игре с «Ренном» (3:1) 4 февраля. Первые пропустит пару месяцев, а второй — 8-10 недель.

«Все остальные готовы. В том числе Андре Гомес, который был травмирован. Когда он восстановился, сыграл два матча подряд, и я не хотел рисковать им в третьем (против «Страсбура», 2:0). На этой неделе он очень хорошо поработал и готов к завтрашней игре. Он будет играть», — отметил Фонсека.

Матч «ПСЖ» — «Лилль» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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