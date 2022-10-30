Рамос стал первым игроком «ПСЖ», кто не проиграл в своих первых 30 матчах за клуб

Сегодня, 18:07
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос стал первым игроком в истории клуба, кто не проиграл в своих первых 30 матчах за команду.
Ранее такой рекорд принадлежал бразильскому полузащитнику парижан Раи — 29 матчей.
Рамос перешел в «ПСЖ» из «Реала» в июле 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования