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Сегодня, 19:34

Источник: «Бордо» отказался от профессионального статуса

Руслан Минаев
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«Бордо» уведомил Федерацию футбола Франции (ФФФ) об отказе от профессионального статуса, сообщает Sud Ouest.

По данным источника, в прошлом сезоне фонд заработной платы составил 36 миллионов евро, среди которых 25 миллионов — это зарплата игроков и персонала первой команды. Чистый убыток клуба по состоянию на 30 июня составил 40 миллионов евро.

Отмечается, что отказ от профессионального статуса приведет к автоматическому расторжению контрактов всех игроков.

23 июля стало известно, что руководство клуба отозвало апелляцию на решение контролирующего органа, который 9 июля из-за долгов отправил клуб в третий дивизион.

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В прошедшем сезоне «жирондинцы» заняли 12-е место во французской лиге 2 и должны были остаться во втором дивизионе. «Бордо» шесть раз становился чемпионом Франции. В последний раз команда выиграла чемпионат страны в 2009 году.

Источник: Sud Ouest
Футбол
ФК Бордо
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