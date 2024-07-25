Источник: «Бордо» отказался от профессионального статуса

«Бордо» уведомил Федерацию футбола Франции (ФФФ) об отказе от профессионального статуса, сообщает Sud Ouest.

По данным источника, в прошлом сезоне фонд заработной платы составил 36 миллионов евро, среди которых 25 миллионов — это зарплата игроков и персонала первой команды. Чистый убыток клуба по состоянию на 30 июня составил 40 миллионов евро.

Отмечается, что отказ от профессионального статуса приведет к автоматическому расторжению контрактов всех игроков.

23 июля стало известно, что руководство клуба отозвало апелляцию на решение контролирующего органа, который 9 июля из-за долгов отправил клуб в третий дивизион.

В прошедшем сезоне «жирондинцы» заняли 12-е место во французской лиге 2 и должны были остаться во втором дивизионе. «Бордо» шесть раз становился чемпионом Франции. В последний раз команда выиграла чемпионат страны в 2009 году.