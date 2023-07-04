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Франция

Сегодня, 16:04

Источник: Энрике будет представлен в качестве главного тренера «ПСЖ» 5 июля

Виталий Косик
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото AFP
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Испанский специалист Луис Энрике будет представлен в качестве главного тренера «ПСЖ» завтра, 5 июля, сообщает GFFN.

По информации издания, клуб назначил на завтрашний день пресс-конференцию на новой тренировочной базе клуба в Пуасси, на которой Энрике будет представлен в качестве нового главного тренера команды.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Кристофа Гальтье дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).

Источник: GFFN
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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