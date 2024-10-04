Источник: Энрике готов оставить Доннарумму в запасе и сделать Сафонова основным вратарем «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может потерять статус основного вратаря французской команды, сообщает L'Equipe.

После возвращения в строй из-за мышечной травмы 25-летний итальянец допустил две голевые ошибки в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2). По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике разочарован выступлением Доннаруммы. Он по-прежнему считает его одним из лучших вратарей, но не исключает, что может дать шанс российскому голкиперу Матвею Сафонову стать первым номером «ПСЖ». Отмечается, что следующие матчи станут решающими в этом вопросе для вратарей команды.

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», подписав контракт с парижским клубом до лета 2029 года. В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел три матча за парижан, в которых пропустил два мяча и один раз отыграл на ноль.

6 октября «ПСЖ» сыграет против «Ниццы», а 19-го числа встретится со «Страсбуром» в лиге 1. 22 октября команда Энрике на своем поле примет ПСВ в рамках Лиги чемпионов.