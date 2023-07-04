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Сегодня, 16:18

Источник: Хюттер возглавит «Монако» в ближайшие часы

Виталий Косик
Корреспондент
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Австрийский специалист Ади Хюттер в ближайшее время возглавит «Монако», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, в клубе ускорились переговоры и сделка должна быть официально оформлена в ближайшие несколько часов. Сообщается, что Хюттер подпишет с командой двухлетний контракт.

53-летний австриец в сезоне-2021/22 возглавлял «Боруссию» Менхенгладбах. Ранее он работал в «Айнтрахте», «Янг Бойз» и «Зальцбурге».

«Монако» 4 июня на официальном сайте сообщил, что Филипп Клеман покинул пост главного тренера команды.

Клуб занял 6-е место в чемпионате Франции, набрав 65 очков, и остался без еврокубков на будущий сезон.

Источник: Foot Mercato
Футбол
ФК Монако
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