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Сегодня, 12:26

Источник: Матвей Сафонов покинул Россию и находится в Европе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото ФК «ПСЖ»
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сумел выехать из России, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, запрет на выезд 25-летнего вратаря был снят, после того как футболист погасил задолженность по алиментам в размере 22 тысяч рублей. Позже запрет снова вступил в силу, но в этот промежуток времени Сафонов выехал из России. Сейчас он находится в Европе.

«ПСЖ» 14 июня объявил о переходе россиянина из «Краснодара». Сафонов подписал контракт до 2029 года. Перед объявлением появилась информация, что сделка может сорваться из-за долга игрока по алиментам перед бывшей супругой.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Источник: https://t.me/karpinside/32111
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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