Источник: Матвей Сафонов покинул Россию и находится в Европе

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сумел выехать из России, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, запрет на выезд 25-летнего вратаря был снят, после того как футболист погасил задолженность по алиментам в размере 22 тысяч рублей. Позже запрет снова вступил в силу, но в этот промежуток времени Сафонов выехал из России. Сейчас он находится в Европе.

«ПСЖ» 14 июня объявил о переходе россиянина из «Краснодара». Сафонов подписал контракт до 2029 года. Перед объявлением появилась информация, что сделка может сорваться из-за долга игрока по алиментам перед бывшей супругой.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.