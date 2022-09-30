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Франция

30 сентября, 23:11

Источник: Мбаппе летом вручил руководству «ПСЖ» список из четырех потенциальных новичков команды

Иван Шитик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в прошедшее летнее трансферное окно хотел, чтобы в команде появился новый нападающий, сообщает RMC Sport.

При этом 23-летний футболист даже назвал имена игроков, которых хотел видеть в команде: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски («Бавария», «Барселона») Усмана Дембеле («Барселона») или Джанлука Скамакка («Сассуоло»). Однако парижский клуб так и не заполучил ни одного из этих футболистов.

Напомним, в мае Килиан Мбаппе подписал новый контракт с парижским клубом до 2025 года,. Сообщалось, что с новым соглашением Килиан получил больше полномочий во французской команде.

Ранее форварды «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар пришли к взаимной договоренности не обсуждать друг друга публично, несмотря на конфликт.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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