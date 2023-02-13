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Сегодня, 11:23

Источник: Мбаппе, Месси и Верратти сыграют в матче против «Баварии» в Лиге чемпионов

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Марко Вератти.
Фото Global Look Press
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Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а также полузащитник парижан Марко Верратти смогут сыграть против «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Le Parisien.

По информации источника, Мбаппе, который получил повреждение 1 февраля, вчера тренировался в общей группе парижского клуба. Марко Верратти, который испытывал дискомфорт в левом бедре, тоже приступил к тренировкам.

Месси проводил тренировки индивидуально и сегодня должен вернутся в общую группу.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за «ПСЖ» 25 матчей, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

24-летний француз провел за парижан 26 игр, забил 25 мячей и отдал шесть результативных передач.

30-летний итальянец сыграл за парижскую команду в текущем сезоне 24 матча и отдал один голевой пас.

Первый матч «ПСЖ» — «Бавария» в 1/8 финала ЛЧ состоится 14 февраля в Париже, начало — 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 8 марта в Мюнхене.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Марко Верратти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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