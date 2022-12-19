Источник: Мбаппе может летом покинуть «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом 2023 года может покинуть французский клуб, утверждает Sport.es.

Футболист был крайне разочарован поражением сборной Франции от Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале ЧМ-2022. 23-летний форвард рассматривает возможность смены клуба, что уехать из Франции в более сильный чемпионат.

Ради ухода в другой клуб нападающий даже согласен на серьезное понижение зарплаты.

Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 160 миллионов евро.

Игрок сборной Франции был близок к переходу в «Реал» летом 2022 года. Однако в последний момент Мбаппе решил продлить контракт с парижанами.

В нынешнем розыгрыше французской лиги 1 Мбаппе провел 14 матчей, забив в них 12 голов и отдав 2 результативные передачи.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, забив в 7 матчах 8 мячей.