Источник: Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился со своим будущим во французском клубе.

Как утверждает журналист Абделла Булма в своих соцсетях, 25-летний футболист не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и покинет клуб летом.

8 января сообщалось, что «Реал» уже достиг полного соглашения с французским нападающим.

В переходе футболиста также был заинтересован «Ливерпуль». Однако, по информации журналиста Франсуа Галлардо, форвард отклонил предложение мерсисайдцев, поскольку хочет перейти в «Реал».

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона.