Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:20

Источник: Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился со своим будущим во французском клубе.

Как утверждает журналист Абделла Булма в своих соцсетях, 25-летний футболист не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и покинет клуб летом.

8 января сообщалось, что «Реал» уже достиг полного соглашения с французским нападающим.

В переходе футболиста также был заинтересован «Ливерпуль». Однако, по информации журналиста Франсуа Галлардо, форвард отклонил предложение мерсисайдцев, поскольку хочет перейти в «Реал».

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
Читайте также
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
ВС РФ заняли позиции и взяли в плен боевиков ВСУ на купянском направлении
Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА
«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию
В «Рустехдроне» сообщили о ковровых бомбардировках позиций ВСУ дронами «Инферно»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Бывший генеральный директор «Монако» Васильев поделился мнением о будущем Мбаппе
Перес: «Мбаппе? Сегодня не тот день, чтобы комментировать эту тему»
Гути призвал не сравнивать Мбаппе и Роналду в момент перехода в «Реал»
Мать Мбаппе — о продлении контракта с «ПСЖ»: «Если бы могли взять 10 миллиардов евро, взяли бы»
«Реал» выбирает между Мбаппе и Осимхеном, «Локо» нашел защитника во Франции, Бонуччи — в «Фенербахче»
В руководстве «Реала» произошел раскол из-за Мбаппе, многие предпочитают ему Осимхена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Бывший генеральный директор «Монако» Васильев поделился мнением о будущем Мбаппе