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Сегодня, 16:59

Источник: Мбаппе подал иск к «ПСЖ» из-за задолженности по зарплате

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет лиги 1 с жалобой на бывший клуб «ПСЖ» за неуплату зарплаты и бонусов, сообщает «Франс Пресс» со ссылкой на источник, близкий к организации.

Отмечается, что слушание по этому вопросу пройдет 11 декабря.

12 сентября юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) встал на сторону Мбаппе в споре с «ПСЖ» и обязал парижан выплатить 25-летнему футболисту долг в размере 55 миллионов евро. Французский клуб отказался исполнять требование LFP и позднее подал апелляцию на это решение. Апелляционный суд LFP также отклонил запрос «ПСЖ», после чего аналогично поступил и исполнительный комитет Федерации футбола Франции (FFF), в который обращались парижане.

У красно-синих остаются возможности продолжить разбирательство через Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции и административный суд.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. Этим летом форвард перешел в «Реал», подписав контракт с испанской командой до 2029 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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