Источник: Мбаппе потребовал от «ПСЖ» компенсацию в 240 миллионов евро

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе требует от своего бывшего клуба «ПСЖ» 240 миллионов евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб, сообщает Le Parisien.

В понедельник в Париже проходит слушание по трудовому спору между 26-летним футболистом и «ПСЖ». Как отмечает источник, Мбаппе обвинил парижан в отказе переквалифицировать его контракт из срочного в бессрочный, а также в невыплате заработной платы и бонусов в размере 55 миллионов евро.

«ПСЖ» предъявил встречные требования на 180 миллионов евро, утверждая, что форвард не выполнил договоренность перейти в другой клуб по контракту. По информации источника, перед трансфером в «Реал» Мбаппе отклонил предложение от «Аль-Хиляля» на сумму 300 миллионов евро.

По окончании сезона-2023/24 Мбаппе не стал продлевать контракт с «ПСЖ» и перешел в испанскую команду на правах свободного агента. За парижан он выступал с 2017 года.