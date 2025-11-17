Источник: Мбаппе потребовал от «ПСЖ» компенсацию в 240 миллионов евро

17 ноября, 19:25
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе требует от своего бывшего клуба «ПСЖ» 240 миллионов евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб, сообщает Le Parisien.
В понедельник в Париже проходит слушание по трудовому спору между 26-летним футболистом и «ПСЖ». Как отмечает источник, Мбаппе обвинил парижан в отказе переквалифицировать его контракт из срочного в бессрочный, а также в невыплате заработной платы и бонусов в размере 55 миллионов евро.
«ПСЖ» предъявил встречные требования на 180 миллионов евро, утверждая, что форвард не выполнил договоренность перейти в другой клуб по контракту. По информации источника, перед трансфером в «Реал» Мбаппе отклонил предложение от «Аль-Хиляля» на сумму 300 миллионов евро.
По окончании сезона-2023/24 Мбаппе не стал продлевать контракт с «ПСЖ» и перешел в испанскую команду на правах свободного агента. За парижан он выступал с 2017 года.
Molochnik1972
По сути то кто там прав, Мбаппе? Или там сложная ситуация?
18.11.2025
АндрейЕвгеньевич
А вот и алчный футболишка во всей красе !! Почему не 500 миллионов ???!!! Что тебя останавливает !!!
17.11.2025
shpasic
Два ковбоя скачут по пpеpии. Один дpугому говоpит: - Кильян, деpжу паpи на двести миллионов доллаpов, что ты моё г-но не съешь. - Съем, - отвечает тот. Поспоpили. Кильян съел, пpишлось выложить двести миллионов долларов. Скачут дальше. Кильяну стало обидно, он и говоpит: - ПСЖ, деpжу паpи на двести миллионов доллаpов, что ты моё г-но не съешь. - Съем. Поспоpили. ПСЖ съел, Кильян выложил двести миллионов. Скачут дальше. Вдpуг Кильян и говоpит: - Сдаётся мне, что мы бесплатно г-на наелись.
17.11.2025
H R
17.11.2025
Arturo
Та-ту, а нам все мало)))
17.11.2025
hottie
«ПСЖ» предъявил встречные требования на 180 миллионов евро, утверждая, что форвард не выполнил договоренность перейти в другой клуб по контракту. По информации источника, перед трансфером в «Реал» Мбаппе отклонил предложение от «Аль-Хиляля» на сумму 300 миллионов евро ---> Понятно, что ПСЖ хотели заработать на Мбаппе продав его хоть куда за большие бабки, но предложение очень странное. Ну неужели они думали, что он согласится к арабам ехать в расцвете карьеры? Так-то он наемный работник. Заставить нельзя же принудительно. Да и какой контракт на переход в другой клуб еще? Новый клуб = новый контракт.
17.11.2025