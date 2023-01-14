Источник: Месси достиг принципиальной договоренности о продление контракта с «ПСЖ» до 2024 года

Сегодня, 20:20
Нападающий Лионель Месси достиг принципиальной договоренности о продление контракта с «ПСЖ» до 2024 года, утверждает журналист TyC Sports Гастон Эдул.
35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.
Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.
Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» о переходе сына.
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