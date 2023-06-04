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Франция

Сегодня, 06:11

Источник: Месси получил официальное предложение от «Интер Майами»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил предложение от «Интер Майами», сообщает Marca.

По информации источника, клуб МЛС сделал официальное предложение аргентинскому форварду, ему предложат контракт минимум на три сезона. Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в лиге.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. С того момента он провел за парижан 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач. Вчера, 3 июня, аргентинец провел свой последний матч за парижскую команду.

Также на Месси претендует «Аль-Хиляль» и не исключен вариант с возвращением в «Барселону».

Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Барселона
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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