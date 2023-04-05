Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:55

Источник: Месси принял предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой в 400 миллионов евро в год

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял предложение от «Аль-Хиляля» с контрактом на 400 миллионов евро в год, сообщает TodoFichajes.

Сообщается, что саудовская команда собирается подписать форварда на три года.

По информации издания, аргентинец уже сообщил близким друзьям и семье, что он примет предложение «Аль-Хиляля».

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В этом сезоне 35-летний форвард провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

ФК Аль-Хиляль
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
18
28
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
«Спартак» остается в нокдауне. «Урал» отправил красно-белых в Путь регионов
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси: новый контракт с «ПСЖ» или другие варианты?
«Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на 400 миллионов евро в год
Месси близок к уходу из «ПСЖ» из-за сокращения зарплаты на 75 процентов
Месси не забивает в 4 подряд матчах за «ПСЖ» впервые с сентября
Месси ждет предложение от «Барселоны». Футболист готов к возвращению
«Аль-Хиляль» готов платить Месси больше, чем Роналду получает в «Аль-Насре»
Гальтье о новом контракте Месси: «Переговоры идут. То, что решат Лео и «ПСЖ», — конфиденциально»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» рассматривает Зидана и Нагельсманна в качестве замены для Гальтье

Малком — о возвращении Месси в «Барселону»: «Это было бы хорошо для фанатов и для всех»