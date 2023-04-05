Источник: Месси принял предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой в 400 миллионов евро в год

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял предложение от «Аль-Хиляля» с контрактом на 400 миллионов евро в год, сообщает TodoFichajes.

Сообщается, что саудовская команда собирается подписать форварда на три года.

По информации издания, аргентинец уже сообщил близким друзьям и семье, что он примет предложение «Аль-Хиляля».

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В этом сезоне 35-летний форвард провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.