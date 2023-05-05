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Сегодня, 09:53

Источник: Месси в ближайшее время расторгнет контракт с «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в ближайшие дни может расторгнуть контракт с парижской командой, сообщает Transfer News Live.

По информации источника, форвард может покинуть команду в ближайшие десять дней.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем по окончании сезона. На футболиста претендуют «Барселона», «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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