Источник: Месси ведет переговоры только с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не планирует менять клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Ole.

По информации источника, аргентинский форвард ведет переговоры только с парижским клубом. «ПСЖ» предложил аргентинцу продлить соглашение еще на один сезон.

Сообщается, что «Интер Майами» может рассчитывать на переход аргентинца только летом 2024 года после Кубка Америки.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» в 30 матчах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.