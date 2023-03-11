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Франция

Сегодня, 17:06

Источник: Месси ведет переговоры только с «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не планирует менять клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Ole.

По информации источника, аргентинский форвард ведет переговоры только с парижским клубом. «ПСЖ» предложил аргентинцу продлить соглашение еще на один сезон.

Сообщается, что «Интер Майами» может рассчитывать на переход аргентинца только летом 2024 года после Кубка Америки.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» в 30 матчах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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