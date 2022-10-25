Источник: Неймар не вмешивается в конфликты в «ПСЖ» и сосредоточен только на футболе

В последнее время нападающий «ПСЖ» Неймар не вмешивается ни в какие конфликты. Бразилец «как никогда спокоен и сосредоточен на футболе», пишет L'Equipe.

Это связано с предстоящим чемпионатом мира в Катаре.

Неймар играет в «ПСЖ» с 2017 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне он сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

В группе F ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.