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Сегодня, 16:58

Источник: Неймар не вмешивается в конфликты в «ПСЖ» и сосредоточен только на футболе

Иван Шитик
Корреспондент
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В последнее время нападающий «ПСЖ» Неймар не вмешивается ни в какие конфликты. Бразилец «как никогда спокоен и сосредоточен на футболе», пишет L'Equipe.
Это связано с предстоящим чемпионатом мира в Катаре.

Неймар играет в «ПСЖ» с 2017 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне он сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

В группе F ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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