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Сегодня, 17:01

Источник: «ПСЖ» больше не хочет вести дела с «Челси» из-за срыва трансфера Зиеша

Иван Шитик
Корреспондент
Хаким Зиеш.
Фото Getty Images
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Руководство «ПСЖ» осталось крайне недовольно работой «Челси», в результате чего в последний момент сорвался переход в парижский клуб полузащитника Хакима Зиеша, пишет журналист Sky Sport Каве Солэкол.

Парижский клуб не намерен в будущем вести дела с английской командой.

Ожидалось, что Зиеш завершит переход в ПСЖ в последний день трансферного окна. Но «Челси» предоставил неправильные документы, и трансфер не был завершен вовремя. Во Франции даже появились сообщения о том, что «синие» трижды отправляли неправильные документы в Париж.

Контракт 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2.07
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
Хаким Зиеш
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Апелляция «ПСЖ» по трансферу Зиеша отклонена