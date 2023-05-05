Источник: «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду летом

Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает L'Еquipe.

По информации издания, парижане готовы отдать форварда в аренду с правом выкупа. Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш не против ухода футболиста летом, но не будет требовать этого.

Сообщалось, что в услугах бразильца заинтересованы ряд клубов из Саудовской Аравии.

Ранее форвард лайкнул в соцсетях две публикации. В первой утверждалось, что они с Лионелем Месси были более счастливы, когда играли за «Барселону», а во второй пользователь соцсетей раскритиковал Килиана Мбаппе.

Неймар выступает за парижан с 2017 года.

В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.