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Сегодня, 08:43

Источник: «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду летом

Виталий Косик
Корреспондент
Неймар.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает L'Еquipe.

По информации издания, парижане готовы отдать форварда в аренду с правом выкупа. Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш не против ухода футболиста летом, но не будет требовать этого.

Сообщалось, что в услугах бразильца заинтересованы ряд клубов из Саудовской Аравии.

Ранее форвард лайкнул в соцсетях две публикации. В первой утверждалось, что они с Лионелем Месси были более счастливы, когда играли за «Барселону», а во второй пользователь соцсетей раскритиковал Килиана Мбаппе.

Неймар выступает за парижан с 2017 года.

В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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