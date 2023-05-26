Источник: «ПСЖ» готов предложить Месси контракт с зарплатой 100 миллионов евро

Руководство «ПСЖ» хочет сохранить в своем составе нападающего Лионеля Месси, сообщает журналист Франсуа Галлардо в соцсетях.

По информации источника, парижане готовы предложить аргентинцу новый контракт по схеме «1+1» с зарплатой в 100 миллионов евро в год.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры являются «Барселона» и «Аль-Хиляль».

В текущем сезоне 35-летний аргентинский футболист провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.