RMC Sport: «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели за поездку в Саудовскую Аравию

Руководство «ПСЖ» наказало форварда команды Лионеля Месси на несанкционированную поездку аргентинца в Саудовскую Аравию, сообщает RMC Sport.

Вчера, 1 мая, стало известно, что форвард покинул расположение клуба без разрешения главного тренера Кристофа Гальтье и футбольного советника Луиша Кампуша.

По информации источника, «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели.

Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.