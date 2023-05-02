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Сегодня, 21:43

RMC Sport: «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели за поездку в Саудовскую Аравию

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Руководство «ПСЖ» наказало форварда команды Лионеля Месси на несанкционированную поездку аргентинца в Саудовскую Аравию, сообщает RMC Sport.

Вчера, 1 мая, стало известно, что форвард покинул расположение клуба без разрешения главного тренера Кристофа Гальтье и футбольного советника Луиша Кампуша.

По информации источника, «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели.

Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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