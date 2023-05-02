RMC Sport: «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели за поездку в Саудовскую Аравию

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Руководство «ПСЖ» наказало форварда команды Лионеля Месси на несанкционированную поездку аргентинца в Саудовскую Аравию, сообщает RMC Sport.
Вчера, 1 мая, стало известно, что форвард покинул расположение клуба без разрешения главного тренера Кристофа Гальтье и футбольного советника Луиша Кампуша.
По информации источника, «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели.
Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами истекает летом 2023 года.
В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.