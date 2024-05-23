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Сегодня, 14:44

Источник: «ПСЖ», помимо Сафонова, заинтересован в подписании голкипера «Валенсии» Мамардашвили

Георгий Мамардашвили.
Фото Global Look Press
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Руководство «ПСЖ» продолжает изучать кандидатов на усиление вратарской позиции в летнее трансферное окно, сообщает Legalbet.

По информации источника, парижский клуб, помимо голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, интересуется возможностью приобретения вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили.

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23-летний грузин выступает за испанскую команду с января 2022 года. Всего за «летучих мышей» он провел 99 матчей, пропустил 110 голов и 31 раз отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря 35 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Валенсия
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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