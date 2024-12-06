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Сегодня, 09:20

Источник: «ПСЖ» приостановил переговоры с Доннаруммой о новом контракте

Алина Савинова
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Переговоры между «ПСЖ» и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте по инициативе клуба поставлены на паузу, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Как отмечает источник, руководство парижан считает, что текущий уровень футболиста не соответствует запрашиваемой им повышенной зарплате.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний вратарь сыграл 12 матчей за французскую команду во всех турнирах, пропустив 14 мячей. 2 игры он провел на ноль. Контракт итальянца с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Минувшим летом к парижанам присоединился российский голкипер Матвей Сафонов.

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Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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