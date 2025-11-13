Источник: «ПСЖ» разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней

13 ноября, 20:23
«ПСЖ» разрешил голкиперу Матвею Сафонову задержаться в России, чтобы провести несколько дней с семьей, сообщает Le Parisien.
12 ноября 26-летний голкипер провел на поле все 90 минут в BetBoom матче сборной России против Перу (1:1). Вратарь не примет участия в игре против Чили, которая пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.
В этом сезоне Сафонов не провел ни одного официального матча за парижский клуб.
ЗГ из БАНИ
Ну и чего он тогда не готовится к матчу с Чили?!От протирания лавки отдыхает?!
14.11.2025
Chausov Alexey
Мне кажется, ПСЖ неоднократно давал понять что Сафонов может, в принципе, оставаться в России и не возвращаться вообще )
13.11.2025
Timka1401
не надо мерси ! себе заберите
13.11.2025
100% Информация//
13.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Тот случай, когда парень "ой как нужен" команде...:joy::joy::joy: С другой - парень выйграл все, что мог...:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
13.11.2025