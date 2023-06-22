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Сегодня, 15:49

Источник: «Реал» готов предложить 120 миллионов евро за Мбаппе. Трансфер может состояться этим летом

Виталий Косик
Корреспондент
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«Реал» планирует подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в это летнее трансферное окно, сообщает журналист Пако Буйо.

По информации источника, парижане хотят получить за форварда не менее 200 миллионов евро. В руководстве мадридского клуба не согласны с ценником на француза.

В Париже не хотели бы отпускать игрока бесплатно в 2024 году. Трансфер может состояться этим летом.

Мбаппе мог перейти в «Реал» летом 2022 года в качестве свободного агента, но в последний момент продлил соглашение с парижским клубом.

Позже стало известно, что форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года, а «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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