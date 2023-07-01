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Сегодня, 09:12

Источник: «Реал» и «ПСЖ» закрыли сделку по трансферу Мбаппе

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на следующей неделе станет игроком «Реала», сообщает журналист Франсуа Галлардо.

По информации источника, стороны согласовали все условия сделки по переходу 24-летнего форварда. Сумма трансфера не разглашается.

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро.

Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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