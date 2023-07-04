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Сегодня, 17:42

Источник: «Реал» выкупил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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«Реал» выкупил французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает журналист Франсуа Галлардо.

По информации источника, сделка полностью закрыта. Мадридский клуб заплатил 224 + 56 миллионов евро.

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро.

Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

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Поможет ли «Реалу» приобретение Мбаппе обойти «Барселону» в новом сезоне ла лиги? Прямо сейчас букмекерская компания ФОНБЕТ оценивает шансы команд как равные. И на чемпионство каталонцев, и на триумф мадридцев можно поставить с коэффициентом 2.10. Третьим фаворитом числится «Атлетико» — 10.0.

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Килиан Мбаппе
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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