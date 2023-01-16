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Сегодня, 19:46

Источник: Салах провел встречу с президентом «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи встретился с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, пишет журналист Исмаэль Махмуд.

Произошло это после недавнего матча «красных» против «Брентфорда» (1:3) в рамках АПЛ.

При этом источник отмечает, что встреча связана не с возможным трансфером футболиста в «ПСЖ», а с потенциальной покупкой «Ливерпуля» представителями Катара.

Ранее сообщалось, что американская компания Fenway Sports Group (FSG) выставила «Ливерпуль» на продажу. Инвестиционная компания DIC готова приобрести английский клуб за 4,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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