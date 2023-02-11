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Франция

Сегодня, 18:14

Источник: у некоторых игроков «ПСЖ» обнаружены симптомы вирусной инфекции перед матчем с «Монако»

Виталий Косик
Корреспондент
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У нескольких игроков основного состава «ПСЖ» обнаружены симптомы вирусной инфекции перед матчем 23-го тура чемпионата Франции против «Монако», сообщает RMC Sport.

По информации издания, среди симптомов проявляется рвота, боли в животе и повышенная утомляемость.

Матч 23-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» состоится сегодня, 11 февраля, начало — 19.00 мск.

Парижская команда возглавляет турнирную таблицу лиги 1, набрав 54 очка за 22 матча.

«Монако» находится на 4-й строчке с 44 очками за 22 встречи.

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