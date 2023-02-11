Источник: у некоторых игроков «ПСЖ» обнаружены симптомы вирусной инфекции перед матчем с «Монако»

У нескольких игроков основного состава «ПСЖ» обнаружены симптомы вирусной инфекции перед матчем 23-го тура чемпионата Франции против «Монако», сообщает RMC Sport.

По информации издания, среди симптомов проявляется рвота, боли в животе и повышенная утомляемость.

Матч 23-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» состоится сегодня, 11 февраля, начало — 19.00 мск.

Парижская команда возглавляет турнирную таблицу лиги 1, набрав 54 очка за 22 матча.

«Монако» находится на 4-й строчке с 44 очками за 22 встречи.