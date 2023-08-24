Сергеев считает, что Кузяев способен проявить себя во Франции: «Забьет 5-6 голов за сезон»

Сергеев считает, что Кузяев может забить в «Гавре» 5-6 голов за сезон

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в разговоре с «СЭ» высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Кузяев на все сто процентов способен проявить себя во Франции. Конечно, поздравлю его с первым забитым мячом! Но он игрок опорной зоны, он больше отвлекает, а не созидает. Дай Бог, чтобы он забил много! Думаю, он забьет свои 5-6 голов за сезон!», — сказал Сергеев «СЭ» после победы над «Спартаком» (3:1).

Полузащитник забил дебютный гол в лиге 1 в матче второго тура с «Брестом» (1:2). Кузяев перешел в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за «Зенит».