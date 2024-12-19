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Кафанов о пенальти в ворота Сафонова в матче с «Монако»: «Соперник не оставил шансов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил эпизод с пенальти в ворота игрока «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Монако» (2:4).

«Пенальти Матвей всегда хорошо отражал. И в этот раз угадал направление удара! Но соперник выполнил удар безупречно и не оставил шансов для нашего голкипера. Общался ли после игры с Матвеем? Нет», — сказал Кафанов «СЭ».

Сафонов появился на поле на 22-й минуте, заменив Джанлуиджи Доннарумму, которому разбили лицо. Итальянцу наложили 10 швов.

Уилфрид Синго влетел в&nbsp;Джанлуиджи Доннарумму. Матч-шедевр «Монако» и «ПСЖ»: Доннарумме разорвали лицо, Сафонов сыграл против Головина — и победил
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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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