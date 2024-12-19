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Кафанов об игре Сафонова в матче с «Монако»: «Вышел уверенно!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Монако» (4:2).

«Выходить на замену всегда сложно, а в матче такого уровня — тем более! У вратаря мышцы холодные, без ударов, без подач. Не у всех получается войти в игру. Но Матвею надо отдать должное, вышел уверенно!» — сказал Кафанов «СЭ».

Сафонов появился на поле на 22-й минуте, заменив Джанлуиджи Доннарумму, которому разбили лицо. Итальянцу наложили 10 швов.

Уилфрид Синго влетел в&nbsp;Джанлуиджи Доннарумму. Матч-шедевр «Монако» и «ПСЖ»: Доннарумме разорвали лицо, Сафонов сыграл против Головина — и победил

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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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