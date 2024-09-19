Кафанов о дебюте Сафонова: «Это небольшой шажочек, все в руках Матвея»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил перспективы голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Этот матч — небольшой шажочек к основному составу?

— Правильно сказали, небольшой шажочек. Об основном составе говорить рано. Выздоровеет Доннарумма. Что будет дальше — зависит только от Матвея. Все в его руках.

«ПСЖ» дома победил «Жирону» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов дебютировал за клуб, выйдя в стартовом составе. Голкипер сделал 1 сейв за игру.