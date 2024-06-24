Кафанов отреагировал на сравнение Сафонова и Лунина

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал сравнение российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и украинца Андрея Лунина из «Реала».

«Неправильно так сравнивать. Лунин находится в «Реале» уже шесть лет. Он туда попал в 2018 году, когда ему было 19. И только сейчас дождался своего шанса и заставил о себе говорить. Думаю, у Матвея это случится раньше, адаптационный период пройдет быстрее. Он более зрелый вратарь, поэтому будет раньше готов побороться за роль первого голкипера. У него, помимо просто хороших качеств, есть еще и талант — такие люди быстрее приспосабливаются к новому уровню и требованиям», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».