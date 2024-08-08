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Кафанов — о Сафонове в «ПСЖ»: «Первое время старался не трогать Матвея, чтобы не отвлекать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об общении с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.

— Удалось ли пообщаться с Сафоновым или Худяковым?

— Только сегодня вечером буду разговаривать.

— А за все время после переезда Матвея никак не коммуницировали?

— Первое время вообще старался его не трогать, чтобы не отвлекать. В любом случае вечером обсудим все, что было за последнее время, — сказал Кафанов «СЭ».

В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года. В следующем товарищеском матче «ПСЖ» 10 августа сыграет против «Лейпцига».

Даниил Худяков
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Штурм
Виталий Кафанов
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