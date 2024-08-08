Сегодня, 14:00
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об общении с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.
— Удалось ли пообщаться с Сафоновым или Худяковым?
— Только сегодня вечером буду разговаривать.
— А за все время после переезда Матвея никак не коммуницировали?
— Первое время вообще старался его не трогать, чтобы не отвлекать. В любом случае вечером обсудим все, что было за последнее время, — сказал Кафанов «СЭ».
В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года. В следующем товарищеском матче «ПСЖ» 10 августа сыграет против «Лейпцига».