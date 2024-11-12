Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:53

Кафанов о шансах Сафонова в «ПСЖ»: «Доннарумма много ошибается, кредит доверия к нему уменьшается»

Артем Белинин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал конкуренцию Матвея Сафонова за места основного голкипера «ПСЖ».

— Вы давно общались с Сафоновым?

— Перед «Атлетико». Чувствует себя хорошо. Тренеры «ПСЖ» дали еще шанс Доннарумме, он заслужил. Но к Матвею у них нет претензий, всем довольны. Особенно игрой ногами. Доннарумма много ошибается в последних матчах, кредит доверия к нему уменьшается. Ситуация совсем не та, что в июле.

— Доннарумма виноват во втором мяче с «Атлетико»?

— Мог сыграть лучше и сделать больше.

— Сафонов стал лучше после перехода в «ПСЖ»?

— Он вырос. В начале было тяжело, сейчас чувствует себя комфортно. Раньше не спасал на тренировках, брал, что берется, теперь отрабатывает полностью. В этом плане прибавил в мастерстве.

— Как у него с французским?

— Учит.

— Есть ли у Сафонова проблемы с законом, которые мешают ему приехать в сборную?

— Я о них не слышал. Он говорил, что все в порядке.

— Если бы приехал Матвей — он был бы первым номером?

— Мы рассматривали такой вариант — на матч в Краснодаре на первый тайм планировали выпустить Матвея. На второй — Агкацева, но не в перерыве, а именно в начале второго тайма. Чтобы краснодарцы посмотрели на своих воспитанников.

25-летний Сафонов с лета выступает за «ПСЖ». Российский голкипер провел за парижан четыре матча во всех турнирах, пропустил два мяча и дважды отыграл на ноль.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Карпин — о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы ставить рекорды»
Бывшего форварда «Монако» Бен Йеддера признали виновным в сексуальном насилии
За что Амарала уволили из «Спартака»
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
В китайском Чжухае 35 человек погибли при наезде машины на толпу
Сегодня
Вчера
Неделя