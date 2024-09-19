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Сегодня, 09:05

Кафанов: «Сафонов сделал все так, как нужно. Он талантливый вратарь»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о предстоящем разговоре с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.

«Во-первых, поздравлю с победой, с первым сухим матчем в «ПСЖ». И конечно, похвалю, потому что Матвей сделал все так, как нужно. Он талантливый вратарь, знал, как нужно настроиться на игру. Конечно, спрошу, что сказал ему тренер перед встречей, как он его настраивал», — сказал Кафанов «СЭ».

«ПСЖ» дома победил «Жирону» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов дебютировал за клуб, выйдя в стартовом составе. Голкипер сделал 1 сейв за игру.

Матвей Сафонов в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo; (1:0). «Это небольшой шажочек, но все в руках Матвея». Кафанов — о дебюте Сафонова

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов

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