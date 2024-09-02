Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:53

Кафанов рассказал, когда Сафонов сможет заменить Доннарумму в воротах «ПСЖ»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением, когда Матвей Сафонов сможет стать номером один в «ПСЖ».

— Хотим, чтобы сыграли все. Тренер вратарей «ПСЖ» просил дать Матвею провести матч с соперником, который выше по рейтингу. Матвей знает об этом.

— На каком языке вы общаетесь?

— Тренер вратарей «ПСЖ» испанец, а у нас в сборной много испаноговорящих. Онопко работает переводчиком. Доннарумма? Матвею нужно показывать уровень не ниже, он к нему подтягивается. Как только подтянется, а Доннарумма даст осечку — все произойдет.

— Чем силен Доннарумма?

Он не делает ничего лишнего. Но в топ-3 вратарей он не входит. В современном футболе, который построен на игре ногами — Матвей сильнее, — сказал Кафанов.

Сафонов дебютировал за «ПСЖ» 7 августа в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). В матчах двух стартовых туров чемпионата Франции он не выходил на поле, а встречу 3-го тура с «Лиллем» пропускал из-за недомогания.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
Читайте также
Папин vs Валера: бой, когда не хочется смотреть на ринг-герлз
Иранский волейболист не помещается в кровать на Паралимпиаде-2024
Путин заявил о необходимости разобраться с проникшими в Курскую область бандитами
Актюркоглу еще может перейти в «Спартак», легенда ЦСКА ищет новый клуб. Трансферные новости РПЛ
В Бурятии отец убил младенца и спрятал тело в картонной коробке
В регионах РФ началась масштабная перенастройка дорожных камер
Популярное видео
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя