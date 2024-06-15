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Кафанов: «Перехода Сафонова в «ПСЖ» недостаточно для сравнения с Акинфеевым»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что не стоит сравнивать Матвея Сафонова, перешедшего в «ПСЖ», с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

В пятницу, 14 июня французский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним Сафоновым на 5 лет.

— Матвей стал легендой «Краснодара», был железным первым номером. «быков». Но готов ли он сидеть в запасе «ПСЖ», если проиграет конкуренцию Доннарумме? Не надломит ли это его психологически?

— Знаете, когда человек решает стать вратарем, он изначально понимает, что какой-то период в своей карьере ему придется провести на скамейке запасных. На моем веку есть только один пример голкипера, который еще в юном возрасте занял место в воротах и потом этот пост оставлял за собой постоянно. Игорь Акинфеев!

Так что никаких проблем здесь быть не должно. Матвей не опустит рук, будет много работать и, уверен, дождется своего часа!

— В России часто сравнивают Сафонова и Акинфеева. Теперь некоторые скажут, что Матвей превзошел Игоря, так как уехал в топовый европейский клуб?

— Андрей Лунев тоже был приглашен в именитый клуб — «Байер», но никто его с Акинфеевым не сравнивал. У Игоря так много различных достижений, что одного приглашения даже в такую команду, как «ПСЖ», недостаточно для сравнения с ним. Матвей только сейчас по-настоящему начинает свою карьеру, и у него еще все впереди. Очень хочется, чтобы он смог выжать максимум из своего таланта, из того, что дал ему Бог.

— В минувшем сезоне Сафонов был лучшим вратарем в РПЛ?

— На мой взгляд, да.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах за «быков» и отыграл 11 встреч на ноль.

«ПСЖ» заплатил за трансфер вратаря 20 миллионов евро.

Матвей Сафонов. «По разговору с Матвеем понял: он не хочет быть вторым номером в «ПСЖ»! Кафанов — о трансфере Сафонова и сравнении с Акинфеевым

Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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