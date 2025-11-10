Кафанов: «Думаю, у «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»

10 ноября, 18:45
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Люки Шевалье.
«Он не лучший. Он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари. Хочется, чтобы Матвею ему дали 2-3 игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда, думаю, он встанет надолго.
Есть ли у «ПСЖ» опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье? Думаю, да, потому что он стоит 40 миллионов. Сафонов хочет играть, но он понимает, что вратарь только один. У Матвея просто сложилась карьера, что он всегда был первым. Но большие вратари всегда переживали такие периоды и выходили из них сильнее.
У Матвея до этого все шло очень гладко, и в такой ситуации оказался впервые. Но он должен это пройти и стать более сильным вратарем. Был ли недоволен Сафоновым за слова об игровом времени? Он ничего плохого не сказал, возможно, тренеры не так поняли. Он просто хочет играть», — сказал Кафанов.
В сезоне-2025/26 26-летний Сафонов не провел ни один официальный матч за «ПСЖ». На счету 24-летнего Шевалье 17 игр, 7 из которых он отстоял на ноль.
Vyacheslav
Сафонова изначально брали вторым вратарём, быть первым он при Доннарумме не доказал. Взяли нового вратаря первым номером, Сафонов как и планировали второй. Всё закономерно. Ещё посидит и будет твёрдый статус второго вратаря для всех. Он и в сборной пропустил во всех последних матчах, где играл. Очень хотел в Европу, ну и получил за чем ехал. Непонятно сколько ещё будут вызывать в сборную не играющего вратаря и считать первым номером. Не играть особенно пагубно именно для вратарей.
11.11.2025
rashton22
Смешной.Кто такой Кафанов, он что, супер вратарь был или тренер? Откуда он в сборной?
11.11.2025
КубаньКраснодар
Авторитетное мнение. В Европе нужно доказывать и на тренировках тоже,что ты лучший. Изначально его покупали как сменщика,ничего не поменялось,вот и всё.
10.11.2025
Андрей
кафаноф думаю у меня есть опасения что я алкоголик
10.11.2025
Степочкин
Сафонов что шаннтажирует чем-то, угрожает ПСЖ ? Какие опасенния? Оба пренадлежат ПСЖ, который хочет на лавку сажает, хочет вообще в дубль или на продажу. Хозяин-барин.
10.11.2025
rustov
«Думаю, у «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье». Что за дурацкая формулировка? ПСЖ сам себе враг?
10.11.2025