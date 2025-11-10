Видео
10 ноября, 18:45

Кафанов: «Думаю, у «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Люки Шевалье.

«Он не лучший. Он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари. Хочется, чтобы Матвею ему дали 2-3 игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда, думаю, он встанет надолго.

Есть ли у «ПСЖ» опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье? Думаю, да, потому что он стоит 40 миллионов. Сафонов хочет играть, но он понимает, что вратарь только один. У Матвея просто сложилась карьера, что он всегда был первым. Но большие вратари всегда переживали такие периоды и выходили из них сильнее.

У Матвея до этого все шло очень гладко, и в такой ситуации оказался впервые. Но он должен это пройти и стать более сильным вратарем. Был ли недоволен Сафоновым за слова об игровом времени? Он ничего плохого не сказал, возможно, тренеры не так поняли. Он просто хочет играть», — сказал Кафанов.

В сезоне-2025/26 26-летний Сафонов не провел ни один официальный матч за «ПСЖ». На счету 24-летнего Шевалье 17 игр, 7 из которых он отстоял на ноль.

6

  • Vyacheslav

    Сафонова изначально брали вторым вратарём, быть первым он при Доннарумме не доказал. Взяли нового вратаря первым номером, Сафонов как и планировали второй. Всё закономерно. Ещё посидит и будет твёрдый статус второго вратаря для всех. Он и в сборной пропустил во всех последних матчах, где играл. Очень хотел в Европу, ну и получил за чем ехал. Непонятно сколько ещё будут вызывать в сборную не играющего вратаря и считать первым номером. Не играть особенно пагубно именно для вратарей.

    11.11.2025

  • rashton22

    Смешной.Кто такой Кафанов, он что, супер вратарь был или тренер? Откуда он в сборной?

    11.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Авторитетное мнение. В Европе нужно доказывать и на тренировках тоже,что ты лучший. Изначально его покупали как сменщика,ничего не поменялось,вот и всё.

    10.11.2025

  • Андрей

    кафаноф думаю у меня есть опасения что я алкоголик

    10.11.2025

  • Степочкин

    Сафонов что шаннтажирует чем-то, угрожает ПСЖ ? Какие опасенния? Оба пренадлежат ПСЖ, который хочет на лавку сажает, хочет вообще в дубль или на продажу. Хозяин-барин.

    10.11.2025

  • rustov

    «Думаю, у «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье». Что за дурацкая формулировка? ПСЖ сам себе враг?

    10.11.2025

