Кафанов: «Думаю, у «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Люки Шевалье.

«Он не лучший. Он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари. Хочется, чтобы Матвею ему дали 2-3 игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда, думаю, он встанет надолго.

Есть ли у «ПСЖ» опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье? Думаю, да, потому что он стоит 40 миллионов. Сафонов хочет играть, но он понимает, что вратарь только один. У Матвея просто сложилась карьера, что он всегда был первым. Но большие вратари всегда переживали такие периоды и выходили из них сильнее.

У Матвея до этого все шло очень гладко, и в такой ситуации оказался впервые. Но он должен это пройти и стать более сильным вратарем. Был ли недоволен Сафоновым за слова об игровом времени? Он ничего плохого не сказал, возможно, тренеры не так поняли. Он просто хочет играть», — сказал Кафанов.

В сезоне-2025/26 26-летний Сафонов не провел ни один официальный матч за «ПСЖ». На счету 24-летнего Шевалье 17 игр, 7 из которых он отстоял на ноль.